الشواربة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الخميس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحضور مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة، السفير أمجد العضايلة. اضافة اعلان





وجاء اللقاء، الذي جرى في مكتب أبو الغيط بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي 2025، الذي تخلله تكريم الشواربة بجائزة أفضل رئيس بلدية على المستوى العربي، حيث قدّم أبو الغيط التهنئة للدكتور الشواربة، مثنياً على ما تتميز به العاصمة عمّان من تنظيم وصورة حضارية متميزة.



وتطرّق اللقاء إلى التعاون العربي المشترك في مجالات العمل البلدي والتنمية الحضرية، مشيراً أبو الغيط إلى أهمية تعزيز ثقافة التشاركية وتبادل التجارب بين المدن العربية في مجالات الابتكار والتخطيط العمراني والحضري طويل المدى.



وكان الشواربة أشاد، خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في دعم أمانة عمان في مجالات التخطيط الحضري وتحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي والمدن الذكية، لافتاً إلى ما وصلت إليه العاصمة عمّان من تقدّم في هذه المجالات وسعيها لمواكبة التطور التكنولوجي وانعكاساته على القطاعات التي تعنى بها الأمانة.



كما أكد على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين المدن الشقيقة لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.



وزار الشواربة المعرض المتحفي "سيرة ومسيرة" المقام داخل مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الذي أُطلق بمناسبة مرور ٨٠ عامًا على العمل العربي المشترك، ويتضمن عرضًا لوثائق وقرارات وصور تعكس مسيرة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها.

