العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

وخلال الزيارة، نقل العيسوي للنائب الخلايلة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما الصادقة له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.
كما زار العيسوي، المهندس سليمان يوسف الطراونة، الذي يرقد على سرير الشفاء في المستشفى، حيث اطمأن على صحته، ناقلاً له تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد له بالشفاء العاجل.
-
أخبار متعلقة
-
إيطاليا تبدي اهتماماً بتوسيع التعاون مع الأردن في مشاريع النقل
-
63 ألف طالب يتنافسون على البعثات والقروض .. و"التعليم العالي" تحسم موعد الإغلاق
-
بني مصطفى تفتتح حضانتين جديدتين ممولتين من التنمية الاجتماعية في الأزرق
-
وزير المياه يتوقع الانتهاء من الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني في شباط المقبل
-
وزير المياه: مخزون السدود حاليا لا يتجاوز 46 مليون م3
-
مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد "117111"
-
رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني
-
رئيس مكافحة الفساد: استقبال 1297 شكوى وإخبار وتظلم منذ بداية العام