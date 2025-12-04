"أعيان العقبة" يعقدون جلسة حوارية حول فرص العمل برؤية التحديث الاقتصادي

09:00 م

الوكيل الإخباري- عقد العين شرحبيل ماضي والعين نسيمة الفاخري جلسة حوارية موسعة تناولت محاور "رؤية التحديث الاقتصادي" وأثرها على تعزيز فرص العمل للشباب، بمشاركة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي ونخبة من الخبراء والمستثمرين وممثلي المجتمع المحلي. اضافة اعلان





وشارك في الجلسة كل من الأعيان: مصطفى حمارنة، وعبلة عماوي، وسهاد الجندي، وأحمد الخضري، حيث ناقشوا جملة من الملفات ذات الصلة بالهدف الاستراتيجي للرؤية، والمتمثل في إيجاد مليون فرصة عمل خلال الأعوام العشرة المقبلة.



وقال مندوب محافظ العقبة جبريل أبو شريتح، إن المنطقة الخاصة هي رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدًا ضرورة إطلاق البرامج التدريبية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين لزيادة حجم الاستثمار لتحقيق الرؤية الملكية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي بإيجاد فرص العمل، بما يعزز موقع العقبة الاستثماري والتنافسي.



وخلال الجلسة، قدّمت العين الدكتورة عبلة عماوي عرضًا تحليليًا حول واقع سوق العمل في الأردن، استعرضت فيه أبرز نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لخفض معدلات البطالة، مؤكدة أن "العقبة تتمتع بفرص نمو كبيرة تستوجب تعزيز برامج التدريب والتمكين لرفد السوق بالكفاءات الشابة".



من جانبه، تطرّق رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى التشريعات الناظمة لعمل المنطقة، وسعي السلطة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال فيها، مشيرًا إلى أن السلطة وضعت استراتيجية عمل أكثر مرونة للمرحلة المقبلة، تتضمن محور تنمية وتطوير المهارات من خلال برامج التدريب والتأهيل والتمكين والتعليم التقني والمهني.



وأشار المجالي إلى إطلاق السلطة منصة "بنك الشباب" التي تستهدف دعم رواد الأعمال والشباب أصحاب الأفكار الريادية، إضافة إلى "شبكة العقبة الريادية" التي ستسهم في ربط الشباب بالمستثمرين، وإيجاد مساحات للتشبيك والتطوير وتعزيز ثقافة الابتكار.



كما شدد الأعيان والمتحدثون من كبار المستثمرين والمختصين على ضرورة توفير الدعم الكامل لسلطة العقبة لتمكينها من تنفيذ برامج التنمية المستدامة، داعين إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير منظومة التدريب المهني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الحوافز المقدمة للمستثمرين بما يعزز من موقع المنطقة التنافسي.



وفي ختام الجلسة، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات التي سيتم متابعتها مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تنفيذها، بما يعزز قدرة العقبة على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ويزيد من قدرتها على إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب.



