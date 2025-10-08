إعادة فتح منشآت تصدير الأغنام إلى السعودية

الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة صائب الخريسات، الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على بروتوكول فني خاص لتنظيم عملية التصدير، كما تم فتح المنشآت على منصة "إنماء" السعودية لاستئناف عمليات التصدير منها وفقا للبروتوكول المتفق عليه.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام التام بأحكام البروتوكول والتعليمات الفنية والصحية المعتمدة؛ بما يضمن استمرارية عملية التصدير ويعزز الثقة بالمنتج الحيواني في الأسواق الخارجية.