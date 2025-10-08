الأربعاء 2025-10-08 05:45 م
 

إعادة فتح منشآت تصدير الأغنام إلى السعودية

أغنام
أغنام
 
الأربعاء، 08-10-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الزراعة صائب الخريسات، الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على بروتوكول فني خاص لتنظيم عملية التصدير، كما تم فتح المنشآت على منصة "إنماء" السعودية لاستئناف عمليات التصدير منها وفقا للبروتوكول المتفق عليه.

اضافة اعلان


ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام التام بأحكام البروتوكول والتعليمات الفنية والصحية المعتمدة؛ بما يضمن استمرارية عملية التصدير ويعزز الثقة بالمنتج الحيواني في الأسواق الخارجية.


وأكدت الوزارة تقديرها للتعاون مع السعودية، مثمنةً الجهود المشتركة التي تعكس عمق العلاقات والتنسيق المستمر بين البلدين في المجالات الزراعية والبيطرية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية ولي العهد يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في باريس

أشغال إربد: إجراءات على طريق البترول لتعزيز السلامة المروية

أخبار محلية أشغال إربد: إجراءات على طريق البترول لتعزيز السلامة المروية

القضاء اللبناني يصدر حكمه على فضل شاكر بعد يومين من تسليم نفسه

فن ومشاهير القضاء اللبناني يصدر حكمه على فضل شاكر بعد يومين من تسليم نفسه

ل

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في التسعيرة المسائية الأربعاء

مذكرة تفاهم لزيادة تشغيل منتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

أخبار محلية مذكرة تفاهم لزيادة تشغيل منتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي ونبارك فوزه بجائزة نوبل للكيمياء

أخبار محلية الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي

أغنام

أخبار محلية إعادة فتح منشآت تصدير الأغنام إلى السعودية

زين ترعى مسابقة المحارب الدولية بنسختها الـ 14

أخبار الشركات زين ترعى مسابقة المحارب الدولية بنسختها الـ 14



 
 





الأكثر مشاهدة