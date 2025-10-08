إعادة فتح منشآت تصدير الأغنام إلى السعودية

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام التام بأحكام البروتوكول والتعليمات الفنية والصحية المعتمدة؛ بما يضمن استمرارية عملية التصدير ويعزز الثقة بالمنتج الحيواني في الأسواق الخارجية.
وأكدت الوزارة تقديرها للتعاون مع السعودية، مثمنةً الجهود المشتركة التي تعكس عمق العلاقات والتنسيق المستمر بين البلدين في المجالات الزراعية والبيطرية.
