ماسك ينشر قائمة الدول الأكثر توقيفا لمعلقين على الإنترنت

وضمت القائمة 14 دولة حول العالم، استندت إلى أرقام ترجع لعام 2023، وجاء في مقدمتها المملكة المتحدة بعدد بلغ حوالي 12 ألف شخص، تلتها بيلاروسيا بنحو 6 آلاف مغرد، ثم ألمانيا 3500، والصين 1500، وتركيا بـــــ500 شخص.
وأشارت التغريدة إلى أن عدد الأشخاص الموقوفين لهذا السبب في روسيا بلغ 400 شخص، وبولندا 300، وتايلند 258، والبرازيل 200 شخص، فيما وصل عددهم في الولايات المتحدة الأميركية إلى 50 شخصا.
