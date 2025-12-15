الإثنين 2025-12-15 11:20 ص

ماسك ينشر قائمة الدول الأكثر توقيفا لمعلقين على الإنترنت

جل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك
رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك
الإثنين، 15-12-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري-    شارك رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك تغريدة على حسابه في منصة (أكس)، عن قائمة بأكثر الدول توقيفا لأشخاص بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وضمت القائمة 14 دولة حول العالم، استندت إلى أرقام ترجع لعام 2023، وجاء في مقدمتها المملكة المتحدة بعدد بلغ حوالي 12 ألف شخص، تلتها بيلاروسيا بنحو 6 آلاف مغرد، ثم ألمانيا 3500، والصين 1500، وتركيا بـــــ500 شخص.


وأشارت التغريدة إلى أن عدد الأشخاص الموقوفين لهذا السبب في روسيا بلغ 400 شخص، وبولندا 300، وتايلند 258، والبرازيل 200 شخص، فيما وصل عددهم في الولايات المتحدة الأميركية إلى 50 شخصا.

 


Image1_12202515105636898266501.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي كالاس تتحدث عن أسبوع حاسم على صعيد تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي نظيره الصيني في عمّان الاثنين

جل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك

عربي ودولي ماسك ينشر قائمة الدول الأكثر توقيفا لمعلقين على الإنترنت

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي %13 من شكاوى عملاء شركات التأمين تتم تسويتها "وديا"

ت

فيديو منوع باع هذا الرجل سيارته بعد 34 عامًا ولم يستطع حبس دموعه 😢💔!

اى

فيديو منوع طفلة في الثانية من عمرها تُثير الإعجاب بعدما صنعت لنفسها وجبةً صحية ونظّفت بعدها 😍👏!

م

فيديو منوع أب يستقبل ابنته بعد عودتها من شهر العسل❤️🥺

اتغان

فيديو منوع متداول: وصفة لتخفيف التهابات اللثة وتقليل رائحة الفم



 






الأكثر مشاهدة