السير: تعزيز لوجود الرقباء تزامنًا مع مباراة المنتخب الوطني

الوكيل الإخباري- دعت إدارة السير المواطنين، إلى الحفاظ على الانسيابية المرورية مساء اليوم الإثنين تزامنًا مع مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي في بطولة كأس العرب.





وقال النقيب محمد الدروبي إنّ الفرحة بالمنتخب الوطني ليست بالسلوكيات الخاطئة وإخراج الاجسام من المركبات والقيادة بتهور.



وبين أنّ هناك خطة مرورية ضمن اختصاص العاصمة والمحافظات لتعزيز وجود رقباء السير في محيط المناطق الترفيهية للعمل والإشراف على تنظيم الحركة المرورية.

