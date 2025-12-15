السير: تعزيز لوجود الرقباء تزامنًا مع مباراة المنتخب الوطني

وقال النقيب محمد الدروبي إنّ الفرحة بالمنتخب الوطني ليست بالسلوكيات الخاطئة وإخراج الاجسام من المركبات والقيادة بتهور.
وبين أنّ هناك خطة مرورية ضمن اختصاص العاصمة والمحافظات لتعزيز وجود رقباء السير في محيط المناطق الترفيهية للعمل والإشراف على تنظيم الحركة المرورية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن ينعى جعفر الغزالي
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها