الإثنين 2025-12-15 11:21 ص

إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الإثنين، 15-12-2025 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة كافّة قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها وتهريبها، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 14 قضية نوعية  .

من أبرزها إلقاء القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات، وفي التفاصيل ،قام فريق تحقيق خاص من الإدارة بمتابعة معلومات حول تعاون أشخاص داخل المملكة مع شبكة إقليمية لتهريب المخدرات ، وقاد التحقيق لتحديد هوية ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية دخلوا المملكة وقاموا بتسليم شخصين داخل المملكة كمّيات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة.
 
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد مواقع كافّة الأشخاص المتورطين وجرى إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة الأجانب داخل مركبتهم فيما جرت مداهمة الشخصين الآخرين داخل مكان وجودهما جنوب المملكة وأُلقي القبض عليهما وضُبط بحوزتهما على 270 كف حشيش وسلاح ناري أوتوماتيكي.

كما وتعاملت الإدارة مع 13 قضية نوعية أخرى أُلقي القبض خلالها على 22 تاجراً ومروجاً، من بينهم اثنان من المصنفين بالخطرين، أبرزها كانت في لواء الرمثا حيث دوهم أحد أخطر تجّار المخدرات ضمن إقليم الشمال والمصنف بالخطر وأُلقي القبض عليه بعد مقاومة شديدة للقوة وضُبط بحوزته على 7 كفوف حشيش ونصف كغم من مادة الكريستال وأُلقي القبض برفقته على شخص مشبوه آخر  جرى تفتيش منزله وعثر داخله على 7 كفوف حشيش و 1000 حبّة مخدرة .

 
 


