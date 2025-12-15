إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة كافّة قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها وتهريبها، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 14 قضية نوعية .

