الإثنين 2025-12-15 01:31 م

وزير العمل يتلقي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر
وزارة العمل
الإثنين، 15-12-2025 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار في مكتبه بالوزارة اليوم الإثنين مع رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول المصرية عباس صابر وأمين عام النقابة أحمد السروجي وأعضاء مجلس النقابة أوجه التعاون العمالي النقابي وتبادل الخبرات في مجال تأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل المتوفرة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماوت.

وأكد البكار بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية خالد الزيود على متانة العلاقات الأردنية المصرية يترجمها حرص البلدين المشترك على التشاور وتبادل وجهات النظر في كل القضايا، وذلك بتوجيهات واضحة من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وشدد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية الغنية في مجال التنقيب عن البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات وفرص العمل التي توفرها هذه القطاعات للأيدي المهارة والمدربة التي تلتحق في الشركات العاملة في هذا المجال.


ورحب الوزير بأي تعاون مع الجانب المصري من خلال النقابتين في الأردن ومصر وبالتنسيق مع وزارة العمل المصرية ونقل الخبرات المصرية للشباب الأردني للعمل في هذا القطاع الحيوي، داعيا إلى ضرورة أن يكون دور للنقابات العمالية في مجال التدريب والتأهيل الذي يخص كل نقابة منها إضافة إلى دورها الأساسي في الدفاع عن الحقوق العمالية لمنتسبيها.

 
 


