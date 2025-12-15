وزير العمل يتلقي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار في مكتبه بالوزارة اليوم الإثنين مع رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول المصرية عباس صابر وأمين عام النقابة أحمد السروجي وأعضاء مجلس النقابة أوجه التعاون العمالي النقابي وتبادل الخبرات في مجال تأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل المتوفرة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماوت.

وأكد البكار بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية خالد الزيود على متانة العلاقات الأردنية المصرية يترجمها حرص البلدين المشترك على التشاور وتبادل وجهات النظر في كل القضايا، وذلك بتوجيهات واضحة من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وشدد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية الغنية في مجال التنقيب عن البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات وفرص العمل التي توفرها هذه القطاعات للأيدي المهارة والمدربة التي تلتحق في الشركات العاملة في هذا المجال.