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إعلام أمريكي: الملك عبدالله الثاني أكد لترامب رفض خطته بشأن تهجير الفلسطينيين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأربعاء، 12-02-2025 08:56 ص
الوكيل الإخباري- جدد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضته الثابتة لخطة الرئيس لإعادة توطين ملايين الفلسطينيين خارج غزة.اضافة اعلان


ونقلت شبكة "ان بي سي" الأمريكية، وترجمه "الوكيل الإخباري"، حديث جلالة الملك الواضح للرئيس الأمريكي ترامب: "أؤكد أن التزامي الأول هو تجاه الأردن واستقراره ورفاهية الأردنيين، كما أؤكد موقف الأردن الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وهذا هو الموقف العربي الموحد".

ونقلت الشبكة تصريحات جلالة الملك الواضحة أنه يستطيع استقبال 2000 طفل فلسطيني من غزة يعانون من أمراض خطيرة أو من السرطان.

ورفض الأردن تهجير ملايين الفلسطينيين من منازلهم كما اقترح ترامب.

كما نقلت تأكيد الملك لترامب ضرورة إحلال السلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ورفض أي خطط لحل القضية على حساب الأردن والأردنيين.
 
gnews

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