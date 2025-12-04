الخميس 2025-12-04 01:03 م

إصابة فلسطيني بأريحا جراء اعتداء مستوطنين عليه

ارشيفية
الخميس، 04-12-2025 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب فلسطيني صباح اليوم الخميس جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه قرب معبر الكرامة في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر فلسطينية.اضافة اعلان


وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تعامل مع إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاماً، بعد تعرضه لاعتداء من قبل مستعمرين قرب معبر الكرامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
 
 


