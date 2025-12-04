إصابة فلسطيني بأريحا جراء اعتداء مستوطنين عليه

11:57 ص

الوكيل الإخباري- أصيب فلسطيني صباح اليوم الخميس جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه قرب معبر الكرامة في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر فلسطينية.





وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تعامل مع إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاماً، بعد تعرضه لاعتداء من قبل مستعمرين قرب معبر الكرامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

