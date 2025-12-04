إصابة فلسطيني بأريحا جراء اعتداء مستوطنين عليه

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تعامل مع إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاماً، بعد تعرضه لاعتداء من قبل مستعمرين قرب معبر الكرامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
-
أخبار متعلقة
-
حماس تطالب بإدراج تجريف جثامين الفلسطينيين بغزة لجرائم إسرائيل
-
مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الخليل
-
إسرائيل تتسلم جثة أحد المحتجزين وتتعرف إلى هويّته
-
5 شهداء في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس
-
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف للمباني شرق مدينة غزة
-
الدفاع المدني بغزة: ضحايا مجزرة خان يونس استشهدوا بمنطقة لجوء مصنفة آمنة
-
إعلام عبري: إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في اشتباكات برفح
-
استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال غرب خانيونس