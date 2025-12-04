كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك عن رعايته الذهبية للمؤتمر والمعرض الثامن لجودة الرعاية الصحية، الذي نظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC) لعام 2025، يوم 25 تشرين الثاني في فندق اللاند مارك بعمّان، تحت الرعاية الملكية السامية.

وتجسّد هذه الرعاية التزام كابيتال بنك بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إرتقاء قطاع الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، انطلاقاً من دوره كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.



ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الصحية في الأردن، وحمل هذا العام أهمية خاصة كونه يُعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، في أول حضور إقليمي لها في منطقة شرق المتوسط. وبحث المؤتمر ضمن عنوانه الرئيسي قضايا محورية تشمل الجودة والسلامة والتنفيذ والتعقيد والسلوكيات غير المهنية ضمن منظومة الرعاية الصحية.



وشهد المؤتمر الذي عقد تحت شعار: "المرضى دائماً في قلب الاهتمام" ، مشاركة أكثر من 500 خبير وصانع قرار من الأردن والمنطقة والعالم، ناقشوا أحدث المستجدات في جودة وسلامة الرعاية الصحية، واستعرضوا التدخلات والتقنيات الحديثة التي تُسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة التحديات المستقبلية.