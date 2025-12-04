الخميس 2025-12-04 04:58 م

رئيس مكافحة الفساد: استعادة 100 مليون دينار سنويا من القضايا التحقيقية

و
جانب من الاجتماع
الخميس، 04-12-2025 03:24 م
الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أن استعادت 100 مليون دينار سنويا خلال الأربع سنوات الأخيرة وذلك من القضايا التحقيقية.اضافة اعلان


وقال حجازي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الهيئة تعمل كرافد للخزينة من خلال استعادة الأموال في الملفات التحقيقية والمخالفات التي تحقق فيها.

وأضاف أن هدف الهيئة ليس اصطياد الأخطاء بل تعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات قبل أن ترتقي وتصل إلى جرائم فساد.

وأشار حجازي إلى أن الهيئة مستقلة وهي بعيدة عن أي تأثير أو تدخل في عملها، وذلك كما أراد جلالة الملك للهيئة أن تكون عندما جرى تأسيسها.

وبيّن أن التكنولوجيا أصبحت اليوم وسيلة لارتكاب جرائم الفساد، لذلك كان لا بد من وجود تطور بهذا الشأن وهو ما قامت به الهيئة باستحداث مديرية رقمية للتحقيق بالمخالفات والتجاوزات وقضايا الفساد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية وزير المياه: مخزون السدود حاليا لا يتجاوز 46 مليون م3

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد "117111"

شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار الشركات شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

ياسر أبو شباب

فلسطين إعلام إسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين برفح

78

فيديو منوع تورم القدمين إنذار خطير !

يث

فيديو منوع الفنان وائل شرف يكشف: في دور جديد قريبًا… مشابه أو لا لدور العقيد معتز في باب الحارة؟ ما بنعرف!

قيبث

فيديو منوع نسرٌ لافتٌ للأنظار بسبب كِبَر حجمه 😳

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني



 
 





الأكثر مشاهدة