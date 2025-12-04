رئيس مكافحة الفساد: استعادة 100 مليون دينار سنويا من القضايا التحقيقية

وقال حجازي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الهيئة تعمل كرافد للخزينة من خلال استعادة الأموال في الملفات التحقيقية والمخالفات التي تحقق فيها.
وأضاف أن هدف الهيئة ليس اصطياد الأخطاء بل تعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات قبل أن ترتقي وتصل إلى جرائم فساد.
وأشار حجازي إلى أن الهيئة مستقلة وهي بعيدة عن أي تأثير أو تدخل في عملها، وذلك كما أراد جلالة الملك للهيئة أن تكون عندما جرى تأسيسها.
وبيّن أن التكنولوجيا أصبحت اليوم وسيلة لارتكاب جرائم الفساد، لذلك كان لا بد من وجود تطور بهذا الشأن وهو ما قامت به الهيئة باستحداث مديرية رقمية للتحقيق بالمخالفات والتجاوزات وقضايا الفساد.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المياه: مخزون السدود حاليا لا يتجاوز 46 مليون م3
-
مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد "117111"
-
رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني
-
رئيس مكافحة الفساد: استقبال 1297 شكوى وإخبار وتظلم منذ بداية العام
-
العمل: الأردن ملتزم بحماية الأطفال من أشكال الاستغلال الاقتصادي كافة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري
-
اصابات بحادث سير للباص السريع في عمان - صور
-
أمين المجلس الأعلى لذوي الإعاقة: عودة اصدار البطاقة التعريفية خلال شهر إلى شهر ونصف