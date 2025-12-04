رئيس مكافحة الفساد: استعادة 100 مليون دينار سنويا من القضايا التحقيقية

03:24 م

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أن استعادت 100 مليون دينار سنويا خلال الأربع سنوات الأخيرة وذلك من القضايا التحقيقية. اضافة اعلان





وقال حجازي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الهيئة تعمل كرافد للخزينة من خلال استعادة الأموال في الملفات التحقيقية والمخالفات التي تحقق فيها.



وأضاف أن هدف الهيئة ليس اصطياد الأخطاء بل تعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات قبل أن ترتقي وتصل إلى جرائم فساد.



وأشار حجازي إلى أن الهيئة مستقلة وهي بعيدة عن أي تأثير أو تدخل في عملها، وذلك كما أراد جلالة الملك للهيئة أن تكون عندما جرى تأسيسها.



وبيّن أن التكنولوجيا أصبحت اليوم وسيلة لارتكاب جرائم الفساد، لذلك كان لا بد من وجود تطور بهذا الشأن وهو ما قامت به الهيئة باستحداث مديرية رقمية للتحقيق بالمخالفات والتجاوزات وقضايا الفساد.

