أمين المجلس الأعلى لذوي الإعاقة: عودة اصدار البطاقة التعريفية خلال شهر إلى شهر ونصف

الوكيل الإخباري- رجح أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة استئناف اصدار البطاقة التعريفية خلال فترة شهر إلى شهر ونصف..





وقال العزة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إنه جرى وقف الاصدار بسبب وجود تلاعب باصدارها لغايات الاستفادة من الميزات الممنوحة لمستحقيها من قبل غير مستحقين.



وأضاف أن التلاعب لاصدار البطاقة التعريفية كان بهدف الاستفادة من إعفاء عاملات المنازل.



وأشار العزة إلى أنه سيجري تحويل عدد من الأشخاص إلى النائب العام قريبا بسبب اكتشاف وجود عامل بشري في عملية اصدار البطاقة بشكل مخالف.



وبيّن أن المجلس يعمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب على تهيئة مراكز الاقتراع لتصبح ملائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

