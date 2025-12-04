نايف الفالح ينتزع لقب بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية في نهائي حافل في عمّان

الوكيل الإخباري- تُوِّج السعودي نايف الفالح بلقب النسخة الأولى من بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية بصيغتها الرسمية الجديدة المعتمدة تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك خلال النهائي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان بعد أشهر من التصفيات التنافسية التي شارك فيها مئات السائقين من مختلف دول المنطقة.

جاءت نسخة هذا العام ضمن مرحلة تطويرية مهمة عززت حضور البطولة ونطاقها الإقليمي بعد خمسة أعوام من التوسّع المتواصل منذ انطلاقها. واستقطبت التصفيات أكثر من 700 متسابق بين مواطن ومقيم من 20 دولة، تقدّموا عبر مراحل محلية وإقليمية انتهت بتأهل 24 سائقًا.



أقيمت المنافسات النهائية في قبة الألعاب الإلكترونية في مجمع الملك الحسين للأعمال، باستضافة الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية و وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتنظيم من ديزيرت فوكس رايسينج بالتعاون مع تويوتا جازو للسباقات والأردنية لرياضة السيارات، وشهدت مزيجًا لافتًا جمع أبطال سبق لهم اعتلاء منصة التتويج ومنافسين جدد فرضوا حضورهم في مشهد السباقات الافتراضية؛ إذ شارك في النهائي اللبناني سامي-جو أبي نخلة، والعُماني محمد البرواني، والعراقي محمد هادي بطل نسخة 2024، والسعودي وسام خليل، إلى جانب سائقين آخرين موهوبين دخلوا المنافسة بقوة.

دخل نايف الفالح السباق النهائي بوصفه أحد أبرز المرشحين بعد اقترابه من اللقب في الموسميْن الماضييْن، قبل أن يؤكد جاهزيته في الحصة التأهيلية بتسجيل أسرع لفة وخطف مركز الانطلاق الأول.

وعلى حلبة مونزا الإيطالية، حافظ الفالح على وتيرة ثابتة طوال السباق دون ارتكاب أي أخطاء، ليحسم الجولة ويواصل تفوقه حتى خط النهاية، في حين احتفظ السعودي وسام خليل بمركزه الثاني، وتقدم اللبناني سامي-جو أبي نخلة من المركز السابع إلى منصة التتويج بعد أداء قوي منحـه المركز الثالث.

وتعليقًا على تتويجه باللقب، قال نايف الفالح: "أنا سعيد جدًا بهذا الفوز الذي سعيت له منذ ثلاثة أعوام، وهو الآن بطعم مختلف خاصة أنها النسخة الأولى من البطولة تحت اسم الاتحاد الدولي للسيارات. كان التنافس قويًا، وأدركت أن أي خطأ سيكلفني اللقب كما في الأعوام الماضية".