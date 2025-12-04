نايف الفالح ينتزع لقب بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية في نهائي حافل في عمّان

جاءت نسخة هذا العام ضمن مرحلة تطويرية مهمة عززت حضور البطولة ونطاقها الإقليمي بعد خمسة أعوام من التوسّع المتواصل منذ انطلاقها. واستقطبت التصفيات أكثر من 700 متسابق بين مواطن ومقيم من 20 دولة، تقدّموا عبر مراحل محلية وإقليمية انتهت بتأهل 24 سائقًا.
أقيمت المنافسات النهائية في قبة الألعاب الإلكترونية في مجمع الملك الحسين للأعمال، باستضافة الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية و وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتنظيم من ديزيرت فوكس رايسينج بالتعاون مع تويوتا جازو للسباقات والأردنية لرياضة السيارات، وشهدت مزيجًا لافتًا جمع أبطال سبق لهم اعتلاء منصة التتويج ومنافسين جدد فرضوا حضورهم في مشهد السباقات الافتراضية؛ إذ شارك في النهائي اللبناني سامي-جو أبي نخلة، والعُماني محمد البرواني، والعراقي محمد هادي بطل نسخة 2024، والسعودي وسام خليل، إلى جانب سائقين آخرين موهوبين دخلوا المنافسة بقوة.
دخل نايف الفالح السباق النهائي بوصفه أحد أبرز المرشحين بعد اقترابه من اللقب في الموسميْن الماضييْن، قبل أن يؤكد جاهزيته في الحصة التأهيلية بتسجيل أسرع لفة وخطف مركز الانطلاق الأول.
وتعليقًا على تتويجه باللقب، قال نايف الفالح: "أنا سعيد جدًا بهذا الفوز الذي سعيت له منذ ثلاثة أعوام، وهو الآن بطعم مختلف خاصة أنها النسخة الأولى من البطولة تحت اسم الاتحاد الدولي للسيارات. كان التنافس قويًا، وأدركت أن أي خطأ سيكلفني اللقب كما في الأعوام الماضية".
وبهذا الفوز، أصبح نايف الفالح أول حامل للقب بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية بصيغتها الجديدة، بعد التطور الكبير الذي حققته السلسلة هذا العام بحصولها على اعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للسيارات للمرة الأولى، لتدخل بذلك مرحلة أكثر رسوخًا ضمن منصّات السباقات الإلكترونية في المنطقة، وتواصل بناء حضور قوي يستند إلى خبرتها الممتدة منذ انطلاقها عام 2021.
-
أخبار متعلقة
-
شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة
-
كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)
-
تتويج فريق تويوتا جازو للسباقات بلقب بطولة العالم وأوجييه يحصد لقبه العالمي التاسع مع الفريق
-
زين تُضيء مبانيها باللون البنفسجي احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
-
زين تدخل في شراكة مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في المنطقة
-
تنويه هام من شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده لزبائنها الكرام في أمريكا
-
كابيتال بنك ينظم فعالية خاصة لتمكين وتعزيز الرفاه المالي للنساء
-
بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 10 جامعات.. زين واتحاد الرياضات الإلكترونية يختتمان بطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات