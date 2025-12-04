رئيس مكافحة الفساد: استقبال 1297 شكوى وإخبار وتظلم منذ بداية العام

وقال حجازي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الهيئة قامت بدراسة 23 تظلم، بالإضافة إلى التعامل مع 36 طلب حماية وردت للهيئة.
وأضاف أن الهيئة تعاملت منذ بداية عام 2025 مع 45 ملف تحقيقي.
وأشار حجازي إلى أن الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربيا و58 عالميا في مؤشرات النزاهة مما بعكس الثقة بالجهد والعمل الذي تقوم به الهيئة في تعزيز قيّم النزاهة ومكافحة الفساد.
