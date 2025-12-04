الجمارك الأردنية تحصد المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية على مستوى الوطن العربي

وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك اننا في الجمارك نهدي هذا الفوز إلى سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى الوطن الأغلى معاهدين ان نبقى على العهد خدمة للوطن والمواطن، مضيفا أن حصولنا على المركز الاول لهذه الجائزة يعكس التزامنا العميق بالتطوير والتحسين المستمر.
