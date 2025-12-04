الجمارك الأردنية تحصد المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية على مستوى الوطن العربي

الوكيل الإخباري- توّجت دائرة الجمارك الأردنية مسيرتها الريادية بفوزها بالمركز الاول بجائزة التميّز الحكومي العربي كأفضل مؤسسة حكومية عربية على مستوى الوطن العربي، تسلمها المدير العام خلال حفل اقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي رئيس مجلس أمناء الجائزة وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الحكومات العربية. بعد ان تمكنت دائرة الجمارك من اجتياز عدة مراحل من التنافس بين عدد من المؤسسات الحكومية العربية .

