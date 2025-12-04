حماس تطالب بإدراج تجريف جثامين الفلسطينيين بغزة لجرائم إسرائيل

12:48 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756140 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بإدراج جريمة تجريف جثامين الفلسطينيين بقطاع غزة ضمن التقارير التي توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الرامية محاسبة قادة إسرائيل على تلك الجرائم. اضافة اعلان





وقالت حماس إن كشف تحقيق إعلامي أميركي تجريف الجيش الإسرائيلي لجثامين فلسطينيين كانوا يطلبون المساعدات شمال غزة دليل موثق على تعمده تحويل المساعدات لمصائد موت جماعي.



وكان تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، كشف أن الجيش الإسرائيلي جرف جثث ضحايا فلسطينيين إلى قبور ضحلة مجهولة قرب معبر زيكيم شمالي قطاع غزة، وفي حالات أخرى تُركت رفاتهم مكشوفة لتتحلل في العراء.

تم نسخ الرابط





