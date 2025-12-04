رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية.
من جانبه، عبّر السفير القطري عن تقديره للدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
