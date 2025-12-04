الخميس 2025-12-04 04:58 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري

الخميس، 04-12-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير القطري في عمّان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية.


من جانبه، عبّر السفير القطري عن تقديره للدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

 
 


