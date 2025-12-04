رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير القطري في عمّان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية.