تتويج فريق تويوتا جازو للسباقات بلقب بطولة العالم وأوجييه يحصد لقبه العالمي التاسع مع الفريق

الوكيل الإخباري- احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بنهاية موسمٍ مثيرة في أول نسخةٍ من رالي السعودية، بعد أن حقق سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه المركز الثالث على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 التي تحمل الرقم 17، ليحسم لقب بطولة العالم للراليات للعام 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. ويعدّ هذا اللقب التاسع لأوجييه، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا، كما أنه أول لقبٍ عالميٍ للانديه.

ومع الإنجاز الفريد، يواصل فريق تويوتا جازو للسباقات ريادته للبطولة العالمية، فقد تُوج بلقب بطولة العالم للمرة السادسة في غضون سبعة أعوام، كما نجح الفريق وشركة تويوتا في اكتساح البطولات الثلاث للمرة الرابعة خلال خمسة أعوام، بعد حسم لقب بطولة المُصنّعين في رالي أوروبا الوسطى في تشرين الأول الماضي ليرتفع رصيد تويوتا إلى عشرة ألقاب عالمية.



وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "فوزٌ مدهشٌ بلا شك! هذا ما يخطر ببالي عندما أشاهد سيباستيان. تهانينا للفريق على اللقب التاسع، وتهانينا لفـنسان على لقبه الأول أيضًا! جوها، وياري ماتي، وجميع أعضاء الفريق، شكرًا جزيلًا على الجهد الكبير هذا الموسم وتحقيق لقب بطولة المُصنّعين".



شهد رالي السعودية في جدة واحدة من أصعب ظروف السباق على مدى الموسم الماضي؛ حيث جمع بين الرمال الصحراوية الناعمة والمراحل الجبلية الصخرية ودرجات الحرارة المرتفعة التي دفعت السائقين والسيارات لأقصى الحدود. ونجح أوجييه ولانديه في ضبط وتيرة الأداء والمحافظة عليها منذ بداية السباق، متجنبين الخسائر الزمنية الكبيرة التي أثرت على العديد من المنافسين بسبب مسارات القيادة القاسية. وقد أثمرت استراتيجيتهم المنضبطة في اليوم الأخير، مع تحقيق الفريق المركز الثالث، بالإضافة إلى النقاط المهمة التي حسمت اللقب بعد موسمٍ شهد ستة انتصاراتٍ، وعشرة تتويجاتٍ من أصل 11 سباقًا.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



بإمكان المهتمين متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب؛ لمتابعة أجواء المنافسة ومعرفة نتائج السباقات المحلية والإقليمية والدولية أولًا بأول