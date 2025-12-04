رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الملكية لتفعيل دور القطاع التعاوني في العملية التنموية، والتي استهدفت في مرحلتها الثانية الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى.

وتهدف المبادرة الملكية التي أمر جلالة الملك بتنفيذها إلى تعزيز دور الجمعيات التعاونية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من إقامة مشاريع مدرّة للدخل، تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر في المجتمعات المحلية المستهدفة.



وتأتي هذه المرحلة استكمالا لما تحقّق في المرحلة الأولى التي نُفذت في البادية الشمالية عام 2022 من خلال إقامة مشاريع إنتاجية في عدة قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الزراعي، وفّرت العديد من فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية.