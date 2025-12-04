رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

وتهدف المبادرة الملكية التي أمر جلالة الملك بتنفيذها إلى تعزيز دور الجمعيات التعاونية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من إقامة مشاريع مدرّة للدخل، تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر في المجتمعات المحلية المستهدفة.
وتأتي هذه المرحلة استكمالا لما تحقّق في المرحلة الأولى التي نُفذت في البادية الشمالية عام 2022 من خلال إقامة مشاريع إنتاجية في عدة قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الزراعي، وفّرت العديد من فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية.
وتتضمن خطة العمل للمرحلة الثانية للمبادرة، تنفيذ مشاريع إنتاجية موزعة على قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة والضيافة، من شأنها توفير العديد من فرص العمل، إلى جانب توفير مصدر دخل لأعضاء الجمعيات المستفيدة.
