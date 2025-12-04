اصابات بحادث سير للباص السريع في عمان - صور

وهرعت كوادر الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لمتابعة حالتهم الصحية.
وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب واستمرارية حركة السير في المنطقة.
