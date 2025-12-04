اصابات بحادث سير للباص السريع في عمان - صور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير عصر اليوم تحت جسر عبدون في مسار الباص سريع التردد ، ما أسفر عن تسجيل أربع إصابات وُصفت بأنها رضوض متوسطة ، إضافة إلى عدد من الإصابات الطفيفة بين الركاب نتيجة التدافع داخل الباص بسبب قوة الاصطدام.



وهرعت كوادر الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لمتابعة حالتهم الصحية.



وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب واستمرارية حركة السير في المنطقة.

