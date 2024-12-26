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إعلان النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الخميس، 26-12-2024 06:25 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، إضافةً إلى النقاط المحتسبة لكل منهم، وذلك وفقاً لمعايير الاستفادة من المنح والقروض التي يُعلن عنها وتُنفذ من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية، حيث يعتبر هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم ولا يعتبر ترشيحاً للطالب.

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وأضافت الوزارة أنه يمكن للطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على هذه البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي قام بإنشائها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الاطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه أن يتقدم بطلب اعتراض إلكتروني، حيث سيتم تقديم طلبات الاعتراض إلكترونياً اعتباراً من الخميس حتى الساعة (12) الثانية عشرة من مساء السبت 4 كانون الثاني 2025 على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الاعتراض الإلكتروني.


وأكدت أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط، وأنها لن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.
وأشارت الوزارة إلى أنه كما يمكن للطلبة وخلال نفس الفترة الرسمية المحددة أعلاه تقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية وباستخدام نفس الطلب أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة، علماً بأن الحالات الإنسانية المعتمدة وفقاً لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية هي ثلاث حالات فقط:


1- تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن إرادته (الجلوة العشائرية) بموجب كتاب من وزارة الداخلية شريطة أن لا يتجاوز تاريخ صدور الكتاب (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2- وفاة كلا الوالدين
3- طلاق الطالبة أو وفاة زوجها على أن ترفق الطالبة القيد المدني الصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات مصدقاً حسب الأصول بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.


ونوهت الوزارة بأنه قد تم إلغاء الحالات المرضية، وحالات العجز من ضمن الحالات الإنسانية المعتمدة وفقاً لنظام صندوق دعم الطالب الجديد لعام 2024، ويرجى من الطلبة عند الدخول إلى طلب الاعتراض الإلكتروني، وتحديد نوع الاعتراض أو نوع الحالة الإنسانية التأكد من اسم الوثيقة المطلوب تحميلها، والتي ستظهر على الشاشة أمام الطالب، وذلك لتجنب عدم قبول الوثيقة المقدمة، حيث لن يسمح للطالب بعد إعلان النتائج تقديم أي طلب اعتراض، أو تحميل أي وثيقة جديدة.

 
gnews

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