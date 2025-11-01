السبت 2025-11-01 12:21 م
 

قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة

غزة
غزة
 
السبت، 01-11-2025 09:17 ص
الوكيل الإخباري-   قصفت المدفعية والدبابات الإسرائيلية شرقي وشمالي خان يونس (جنوبي قطاع غزة) السبت. ومن جانب آخر، كشفت السلطات الإسرائيلية عن تسلمها 3 جثث مساء الجمعة من الصليب الأحمر، التي جرت إحالتها إلى معهد الطب الشرعي للتأكد من هوياتها.اضافة اعلان


وقال مصدر إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية شرقي مدينة خان يونس، كما أفاد بأن جيش الاحتلال نسف عمارات سكنية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على شرق مخيم البريج (وسط قطاع غزة)، وقد تعرض محيط خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال واصل عمليات نسف المباني السكنية شرقي مخيم البريج (وسط القطاع).

وقد أنهى اتفاق وقف النار - وفقا لخطة سلام ترامب - حرب إبادة إسرائيلية على غزة استمرت عامين منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم من الولايات المتحدة.
 
 
gnews

