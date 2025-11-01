قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة

وقال مصدر إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية شرقي مدينة خان يونس، كما أفاد بأن جيش الاحتلال نسف عمارات سكنية شرقي مدينة غزة.
وأطلقت مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على شرق مخيم البريج (وسط قطاع غزة)، وقد تعرض محيط خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال واصل عمليات نسف المباني السكنية شرقي مخيم البريج (وسط القطاع).
وقد أنهى اتفاق وقف النار - وفقا لخطة سلام ترامب - حرب إبادة إسرائيلية على غزة استمرت عامين منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم من الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم
-
الإعلام العبري: الجثث التي سلمتها حماس ليست لأسرى إسرائيليين
-
إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر يسلم إسرائيل 3 جثث
-
مستوطنون يحرقون 3 مركبات بالضفة الغربية في ثاني اعتداء خلال ساعات
-
روسيا ترفض فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
-
استشهاد 4 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
-
دخول محدود للمساعدات إلى غزة والاحتلال يمنع توفير الخيام
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة