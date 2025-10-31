الكرك: مواطنون يطالبون بترميم المباني التراثية في قرية بذان وبردى القديمة

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في قرية بذان وبردى الواقعة إلى الشمال الغربي من محافظة الكرك بصيانة وترميم وإعادة تأهيل المباني التراثية في القرية القديمة وتوظيفها لأنشطة سياحية وتراثية لتحقيق الهدف في تعزيز التنمية في المنطقة وتمكين أبناء المجتمع المحلي وتحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير فرص للعمل.

وأكدوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" على ضرورة تفعيل مبدأ التشاركية ما بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء المجتمع المحلي القاطنين في القرية لاستغلال الطبيعة التراثية والإطلالة السياحية الخلابة فيها وجعلها وجهة سياحية وتراثية يرتادها الزوار من خارج المملكة وداخلها.



وقال المواطن ماجد الرهايفة، إن القرية تمتاز بطابعها التراثي وطبيعتها الجميلة التي يحيط بها الجبال والهضاب المليئة بأشجار النخيل والكرمه والعنب، إضافة إلى احتوائها على بيوت قديمة متلاصقة مبنية من الحجر والطين وعلى أشجار الزيتون الكثيفة وأشجار التين، إضافة إلى شجرة سدر معمرة يزيد عمرها عن 500 عام.



وطالب المواطن أبو مهند الجعافرة بضرورة اهتمام الجهات المعنية بقرية بذان، خاصة من الناحية الزراعية والسياحية لا سيما وأن المنطقة مليئة بقنوات المياه الجارية التي تشجع المواطنين في القرية على استغلال الأراضي للزراعة، مؤكدًا على ضرورة ترميم المباني القديمة في القرية لإقامة مشاريع سياحية فيها.



بدوره، قال الستيني أبو محمد الجعافرة الذي يملك أرضًا تزيد عن عشرين دونمًا في القرية، إن المنطقة تطل على جبال الخليل والبحر والميت وتمتاز بإطلالتها الجميلة على الجبال والهضاب التي تشكل واجهة فنية جمالية للزائر.



وأشار المواطن عوده الرهايفة إلى أن هناك عددًا من أهل القرية هجروها، وانتقلوا للعيش في قرية بردى المجاورة، حيث توفر الخدمات وأفضل بكثير من خدمات هذه القرية، التي باتت تخلو تمامًا من كل مقومات الحياة، ولا زالت تحتفظ ببساتينها المروية، وبشجرتها المباركة، داعيا الجهات المعنية إلى الاهتمام بالمباني القديمة في القرية وإعادة تأهيلها لتعود الحياة لها من جديد وتصبح رافدًا اقتصاديًا لأهلها.



وقال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة، إن المديرية تسير وفق خطة سياحية منهجية تهدف إلى متابعة العمل السياحي بهدف الارتقاء به وصولاً إلى تنشيط الفعل السياحي في مختلف أنحاء المحافظة.