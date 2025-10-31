توجه حكومي لإطلاق تطبيق لنقل وتوزيع أسطوانات الغاز

وأضاف السعايدة خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني في برنامج "ستون دقيقة" والذي يقدمه الزميل أنس المجالي, إن تركيب العدادات الذكية وصل إلى 93% ومع نهاية العام سينتهي العمل من العدادات القديمة وأن الفيصل بين الموطن وشركة الكهرباء هي الفاتورة.
وأكد السعايدة أن رسوم إعادة التيار الكهربائي 3 دنانير وفي حال تكرر انقطاع التيار الكهربائي سيضاف دينار واحد وأن الفاقد الكهربائي لا يتم توزيعه على فواتير المشتركين.
وأضاف السعايدة أن الأردن من الدول المتقدمة بالطاقة المتجددة ونعمل على ان يكون الأردن مركز إقليمي للطاقة المتجددة
وقال السعايدة ان الهيئة تعمل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي لإطلاق تطبيق لنقل وتوزيع أسطوانات الغاز.
وبخصوص محطات الشحن الكهربائي كشف السعايدة ان 200 محطة شحن كهربائية تعمل حالياً في المملكة، وهناك ألف طلب لإنشاء محطات أخرى.
