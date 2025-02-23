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إغلاق 10 جسور في عمّان بسبب الانجماد المتوقع

دورية نجدة تغلق أحد الجسور في عمّان تجنبًا للانزلاقات
دورية نجدة تغلق أحد الجسور في عمّان تجنبًا للانزلاقات
الأحد، 23-02-2025 10:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى، إغلاق عشرة جسور أمام حركة المركبات اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى صباح يوم الاثنين، وذلك نتيجة لحالة الانجماد المتوقعة على الطرق.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة، ناصر الرحامنة،  إن الإغلاق يأتي حرصًا على السلامة العامة وتفادي الحوادث الناتجة عن الانزلاقات.

ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

وللاستفسار أو الإبلاغ عن أي طارئ، يُمكن الاتصال على الرقم 102.
 
gnews

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