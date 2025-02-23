إغلاق 10 جسور في عمّان بسبب الانجماد المتوقع

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة، ناصر الرحامنة، إن الإغلاق يأتي حرصًا على السلامة العامة وتفادي الحوادث الناتجة عن الانزلاقات.
ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.
وللاستفسار أو الإبلاغ عن أي طارئ، يُمكن الاتصال على الرقم 102.
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