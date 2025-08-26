إقرار موازنة محافظة مادبا للعام المقبل

وأوضح أن إقرار الموازنة تم بعيدا عن نظام المحاصصة بين الأعضاء، مع الحرص على تحديد الأولويات والحفاظ على المشاريع القائمة واستمرارها.
وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن احتياجات المحافظة وفق ما تم تقديمه من المدراء التنفيذيين يصل إلى 33 مليون دينار، ويعطي المجلس الأولوية بحسب دليل الاحتياجات بما يتلاءم مع ما هو مخصص للمحافظة.
