إقرار موازنة محافظة مادبا للعام المقبل

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة مجلس محافظة مادبا، المهندس حسام عودة، أن المجلس أقر موازنة المحافظة للعام المقبل 2026 بنحو 9 ملايين دينار، وذلك بعد دراسة شاملة للاحتياجات بالتعاون مع المدراء التنفيذيين في المحافظة.

وأوضح أن إقرار الموازنة تم بعيدا عن نظام المحاصصة بين الأعضاء، مع الحرص على تحديد الأولويات والحفاظ على المشاريع القائمة واستمرارها.