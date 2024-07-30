إيعاز من مدير الأمن العام بشأن ضابط انقذ حياة طفلة

وكرم مدير إدارة الدوريات الخارجية العميد ايمن العلاونة في مكتبه اليوم الثلاثاء، الملازم2 نوفل لسرعة تدخله أثناء إجازته الرسمية لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 12 عاما تعرضت للغرق في قناة الملك عبدالله بمنطقة الأغوار الشمالية ولحسن تصرفه في اسعافها لأقرب مستشفى بعد عملية الانقاذ .
وأكد العميد العلاونة على تمتع المرتبات بالحس الأمني والدور الإنساني الذي جاء ثمرة للتدريب المستمر والاداء المهني وأخلاق الواجب الشرطي.
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