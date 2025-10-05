بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025" - فيديو

وحرب هي من بلدة المعمارية - جنوب لبنان، وتبلغ من العمر 22 عاماً، كما أنها متخصصة بالإدارة المالية والمصرفية.
إليكم لحظة تتويج ملكة جمال لبنان 2025 بيرلا حرب!@MissLebOfficial #LBCI #LBCILebanon #LBCINews pic.twitter.com/dkQl9g6KME— LBCI TV (@LBCILebanon) October 4, 2025
