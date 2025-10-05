بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025" - فيديو

الوكيل الإخباري- فازت الشابة بيرلا حرب، بقلب ملكة جمال لبنان لعام 2025، وذلك خلال حفل ضخم أقيم، يوم السبت، في استديوهات إيزول في زوق مصبح.



وحرب هي من بلدة المعمارية - جنوب لبنان، وتبلغ من العمر 22 عاماً، كما أنها متخصصة بالإدارة المالية والمصرفية.

اضافة اعلان

#LBCI #LBCILebanon #LBCINews pic.twitter.com/dkQl9g6KME إليكم لحظة تتويج ملكة جمال لبنان 2025 بيرلا حرب! @MissLebOfficial October 4, 2025