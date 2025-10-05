وزير الأوقاف يؤكد أهمية تطوير الوقف التعليمي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، حرص الوزارة على رعاية الوقف التعليمي وتطويره بما يسهم في دعم التنمية وتعزيز الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة، بصفتها "المتولي العام" للأوقاف الإسلامية، تشرف على إدارتها بما يضمن تحقيق أهداف الواقفين.

وأوضح الخلايلة، خلال رعايته الأحد احتفال مدارس شيخ الشهداء عمر المختار بمناسبة يوم المعلم وتكريم أوائل الثانوية العامة، أن الوزارة تتابع أداء المتولين الخاصين، وتحاسب المقصرين وفق القانون، حرصا على حسن الإدارة وإنفاق غلة الوقف.



وبين أن الوزارة تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي الخاص وتعيين بديل عنه أو إسناد التولية إليها، في حال وقوع مخالفات أو تقصير، وهو ما جرى تطبيقه في حالة وقفية مدارس شيخ الشهداء عمر المختار، لضمان استمرارية العملية التعليمية فيها.