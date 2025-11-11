اتفاقية تعاون بين دائرة الآثار العامة وجمعية أصدقاء الآثار والتراث

الوكيل الإخباري- وقعت دائرة الآثار العامة أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مع جمعية أصدقاء الآثار والتراث الأردني، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجال التوعية الأثرية وحماية وصون التراث الثقافي في المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برامج وحملات توعوية موجهة للمجتمعات المحلية والمدارس والجامعات، للتعريف بأهمية الحفاظ على المواقع الأثرية، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي في صون التراث الوطني.