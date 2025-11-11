الثلاثاء 2025-11-11 05:26 م
 

اتفاقية تعاون بين دائرة الآثار العامة وجمعية أصدقاء الآثار والتراث

الثلاثاء، 11-11-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-    وقعت دائرة الآثار العامة أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مع جمعية أصدقاء الآثار والتراث الأردني، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجال التوعية الأثرية وحماية وصون التراث الثقافي في المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برامج وحملات توعوية موجهة للمجتمعات المحلية والمدارس والجامعات، للتعريف بأهمية الحفاظ على المواقع الأثرية، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي في صون التراث الوطني.


كما تتناول الاتفاقية، التعاون في الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بإدارة المواقع الأثرية، وإعداد المشاريع الهادفة إلى حماية المواقع وصيانتها واستدامتها، إضافة إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متخصصة تعتمد التقنيات الحديثة في مجالات الحفظ والإدارة.

 
 
