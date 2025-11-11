اتفاقية تعاون بين دائرة الآثار العامة وجمعية أصدقاء الآثار والتراث

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برامج وحملات توعوية موجهة للمجتمعات المحلية والمدارس والجامعات، للتعريف بأهمية الحفاظ على المواقع الأثرية، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي في صون التراث الوطني.
كما تتناول الاتفاقية، التعاون في الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بإدارة المواقع الأثرية، وإعداد المشاريع الهادفة إلى حماية المواقع وصيانتها واستدامتها، إضافة إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متخصصة تعتمد التقنيات الحديثة في مجالات الحفظ والإدارة.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة
-
إطلاق مبادرة لدعم الزراعة المستدامة وتمكين المزارعين
-
يوم قرآني في البادية الشمالية بالمفرق
-
حوارية حول دور جوائز التميز في رفع تنافسية القطاع الخاص
-
الأمن يطلق مشروع حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة
-
مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات
-
اتفاقية بين "التنمية الاجتماعية" واتحاد كرة القدم لتنفيذ أنشطة لأطفال دور الرعاية
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل المدير العام للسياسة الأمنية والدفاعية