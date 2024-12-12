اتفاقية لتأسيس مركز للصحة النفسية في كفر أسد

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بهدف تأسيس مشروع مركز الصحة والعافية لرعاية الصحة النفسية والخدمات العلاجية والتأهيلية للفتيات بعد سن 18 من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري، في منطقة كفر أسد بلواء الوسطية.

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وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الاتفاقية تعد استمرارًا للشراكة الفاعلة مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، وتأتي استكمالا للجهود المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تعد شريكا أساسيا للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة.



وأشارت بني مصطفى إلى أهمية المشروع في توفير خدمات تلبي حاجات الفتيات بعد سن 18 من خريجات دور الرعاية التابعة للوزارة، وفقا لمنهجية إدارة الحالة، وتشمل خدمات نوعية مثل الدعم النفسي والاجتماعي، والتأهيل والتدريب والعلاج للفتيات من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري.



وأضافت، إن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية والتنمية، بتشاركية مع المؤسسات ذات العلاقة، من خلال التوظيف الأمثل للموارد وتحسين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية.



وأكدت أهمية ما سيقدمه المشروع من تدريب للعاملين مع الفئات التي يخدمها المركز وفقا للممارسات الفضلى، وأثره في تقديم خدمات نوعية للفتيات المستفيدات من خدمات المركز، مبينة أن المركز سيبدأ العمل في النصف الثاني من العام المقبل، بعد استكمال تأسيسه وتجهيزه.