اتفاقية لتنفيذ أنشطة برنامج "مبرمجو الأردن"

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب واليافعين من اكتساب المهارات الرقمية والبرمجية الأساسية، بما يعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل الرقمي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار شراكة ثلاثية استراتيجية تجمع بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومؤسسة ولي العهد، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستهدف البرنامج الفئة العمرية من 14 إلى 34 عاما من الشباب الأردنيين والسوريين، عبر تدريبات رقمية متخصصة تقدم بشكل مجاني بالكامل.
ويقدم برنامج "مبرمجو الأردن" مسارات تدريبية مركزة في أربعة مجالات رئيسية، هي: أساسيات البرمجة، وعلم البيانات، وتطوير تطبيقات أندرويد، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، ويحصل المشاركون بعد اجتيازهم المساقات على شهادات تدريبية موثقة تعزز من فرصهم المهنية والأكاديمية.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة هالو وورلد كيدز تنفيذ خطة عمل شاملة تشمل تنظيم ورش عمل تدريبية وتوعوية في الجامعات والمدارس الحكومية، تستهدف الطلبة والمعلمين، إلى جانب تقديم جلسات دعم تعلم ومتابعة فنية مستمرة للمشاركين، بهدف تمكين ما لا يقل عن 10 آلاف شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة.
وتعمل مؤسسة ولي العهد، من خلال شراكتها في البرنامج، والذي يندرج ضمن مسار المشاركة الاقتصادية أحد مسارات عملها، على التشبيك مع الفئات المستهدفة في مختلف محافظات المملكة، والمساهمة في وصول فرص التدريب إلى أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات أن برنامج "مبرمجو الأردن" يجسد التزام الوزارة بتمكين الشباب الأردني وتوسيع نطاق الشمول الرقمي.
