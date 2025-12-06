الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق غزة

وقالت المصادر إن دوي انفجارات ضخمة سمع في مناطق عدة بالقطاع جراء عمليات التفجير الأخيرة.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا بالقدس
-
مسؤول أميركي: القوة الدولية لغزة قد تصبح واقعا أوائل العام المقبل
-
قوات الاحتلال تقتحم جنين بالضفة المحتلة
-
الجمعية العامة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية
-
الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين بالضفة الغربية العام الحالي
-
إصابة فلسطينيَين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون
-
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في بلدة الخضر
-
بلدية غزة: تقليص خدمات جمع وترحيل النفايات بسبب نفاد الوقود يهدد بكارثة صحية وبيئية