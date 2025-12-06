الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق غزة

01:00 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756277 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ شرق مدينة غزة، خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر. اضافة اعلان





وقالت المصادر إن دوي انفجارات ضخمة سمع في مناطق عدة بالقطاع جراء عمليات التفجير الأخيرة.

تم نسخ الرابط





