تحذير عاجل صادر عن إدارة الأرصاد الجوية

وحذّرت الإدارة من أن هذه الظروف الجوية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، داعية الجميع إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
وأكدت إدارة الأرصاد الجوية على عدة تعليمات مهمة لتفادي المخاطر، منها:
تجنّب التواجد في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق.
الابتعاد عن الأشجار والأعمدة واللافتات المعدنية.
القيادة بحذر شديد على الطرقات، خصوصاً الطريق الصحراوي.
متابعة التحديثات والتنبؤات الجوية الصادرة عن الإدارة أولاً بأول.
تدعو إدارة الأرصاد المواطنين إلى الالتزام بهذه الإجراءات حفاظاً على السلامة العامة خلال فترة العواصف الرعدية.
