السبت 2025-12-06 10:50 م

تحذير عاجل صادر عن إدارة الأرصاد الجوية

تحذير عاجل صادر عن إدارة الأرصاد الجوية
تحذير عاجل صادر عن إدارة الأرصاد الجوية
السبت، 06-12-2025 08:18 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تحذيراً لجميع السائقين والمواطنين نتيجة تأثر بعض مناطق المملكة خلال الساعة القادمة بعواصف رعدية نشطة، قد تترافق مع كثافة في البرق والرعد وهطولات مطرية غزيرة أحياناً.اضافة اعلان


وحذّرت الإدارة من أن هذه الظروف الجوية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، داعية الجميع إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية على عدة تعليمات مهمة لتفادي المخاطر، منها:

تجنّب التواجد في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق.

الابتعاد عن الأشجار والأعمدة واللافتات المعدنية.

القيادة بحذر شديد على الطرقات، خصوصاً الطريق الصحراوي.

متابعة التحديثات والتنبؤات الجوية الصادرة عن الإدارة أولاً بأول.

تدعو إدارة الأرصاد المواطنين إلى الالتزام بهذه الإجراءات حفاظاً على السلامة العامة خلال فترة العواصف الرعدية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية

فيديو .. فتاة كادت أن تفقد حياتها في شارع الإذاعة بحفرة غمرتها المياه

خاص بالوكيل فيديو .. فتاة كادت أن تفقد حياتها في شارع الإذاعة بحفرة غمرتها المياه

قرارات لتنظيم البيع داخل سوق الخضار المركزي بإربد

أخبار محلية قرارات لتنظيم البيع داخل سوق الخضار المركزي بإربد

تفويض مديري التربية باتخاذ القرار بشأن دوام المدارس خلال الحالة الجوية

أخبار محلية تفويض مديري التربية باتخاذ القرار بشأن دوام المدارس خلال الحالة الجوية

تأخير دوام مدارس في الأردن نظراً للظروف الجوية (تحديث)

أخبار محلية تأخير دوام مدارس في الأردن نظراً للظروف الجوية (تحديث)

الملك يلتقي المستشار الألماني في العقبة لبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية وأبرز تطورات الإقليم

أخبار محلية الملك يلتقي المستشار الألماني في العقبة لبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية وأبرز تطورات الإقليم

تحذير عاجل صادر عن إدارة الأرصاد الجوية

أخبار محلية تحذير عاجل صادر عن إدارة الأرصاد الجوية

"هيئة الاعتماد" يقر تسكين تخصصات جامعية

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" يقر تسكين تخصصات جامعية



 
 





الأكثر مشاهدة