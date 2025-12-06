تحذير عاجل صادر عن إدارة الأرصاد الجوية

08:18 م

الوكيل الإخباري- أصدرت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تحذيراً لجميع السائقين والمواطنين نتيجة تأثر بعض مناطق المملكة خلال الساعة القادمة بعواصف رعدية نشطة، قد تترافق مع كثافة في البرق والرعد وهطولات مطرية غزيرة أحياناً.





وحذّرت الإدارة من أن هذه الظروف الجوية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، داعية الجميع إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.



وأكدت إدارة الأرصاد الجوية على عدة تعليمات مهمة لتفادي المخاطر، منها:



تجنّب التواجد في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق.



الابتعاد عن الأشجار والأعمدة واللافتات المعدنية.



القيادة بحذر شديد على الطرقات، خصوصاً الطريق الصحراوي.



متابعة التحديثات والتنبؤات الجوية الصادرة عن الإدارة أولاً بأول.



تدعو إدارة الأرصاد المواطنين إلى الالتزام بهذه الإجراءات حفاظاً على السلامة العامة خلال فترة العواصف الرعدية.

