الجمعة 2025-12-05 07:52 م

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الجمعة

ذهب
الذهب
الجمعة، 05-12-2025 05:52 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، 85.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 81.60 دينارا لجهة الشراء.اضافة اعلان


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الجمعة، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.40 و75.40 و57.30 دينارا على التوالي.
 
 


