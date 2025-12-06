الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين

07:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756346 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، إنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم لعام 2026 عند الساعة 5:00 من مساء الاثنين المقبل وستبث على الهواء مباشرة على محطات التلفزة المحلية. اضافة اعلان





وأضاف عبر منصة "إكس" بأن القرعة ستُبث على الهواء مباشرة على محطات التلفزة المحلية. ويمكن للشباب من مواليد 2007 وذويهم متابعة التفاصيل والتعليمات التي ستُنشر عبر القنوات الرسمية.



ولفت إلى انه سيتم الإعلان عن المنصة الرسمية الخاصة ببرنامج خدمة العلم وآلية التحقق من شمولهم بالخدمة بعد انتهاء القرعة الإلكترونية مباشرة.



وشدد على أن خدمة العلم ستكون محطة تضيف قوة وثقة، وتمنح الشباب تجربة وطنية يفخرون بها.





تم نسخ الرابط





