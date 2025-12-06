السبت 2025-12-06 08:17 م

الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين

الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين
الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين
السبت، 06-12-2025 07:35 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، إنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم لعام 2026 عند الساعة 5:00 من مساء الاثنين المقبل وستبث على الهواء مباشرة على محطات التلفزة المحلية.اضافة اعلان


وأضاف عبر منصة "إكس" بأن القرعة ستُبث على الهواء مباشرة على محطات التلفزة المحلية. ويمكن للشباب من مواليد 2007 وذويهم متابعة التفاصيل والتعليمات التي ستُنشر عبر القنوات الرسمية.

ولفت إلى انه سيتم الإعلان عن المنصة الرسمية الخاصة ببرنامج خدمة العلم وآلية التحقق من شمولهم بالخدمة بعد انتهاء القرعة الإلكترونية مباشرة.

وشدد على أن خدمة العلم ستكون محطة تضيف قوة وثقة، وتمنح الشباب تجربة وطنية يفخرون بها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"هيئة الاعتماد" يقر تسكين تخصصات جامعية

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" يقر تسكين تخصصات جامعية

الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين

أخبار محلية الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين

سلطة إقليم البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار حفاظا على سلامتهم

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار حفاظا على سلامتهم

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع مذكرة تفاهم لبناء وتطبيق نظام حديث لإدارة مواقف السيارات قائم على التكنولوجيا بالشراكة مع شركة فيلادلفيا لمواقف السيارات ممثلةً بشركة ST Engineering

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع مذكرة تفاهم لبناء وتطبيق نظام حديث لإدارة مواقف السيارات قائم على التكنولوجيا بالشراكة مع شركة فيلادلفيا لمواقف السيارات ممثلةً بشركة ST Engineering

محافظ العقبة: إنقاذ 18 عاملاً خلال المنخفض

أخبار محلية محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصًا وتأمين المبيت للعائلات المتضررة في القويرة

المسقفات في بلدية كفرنجة تطلق حملة للتعريف بالإعفاءات حتى نهاية العام

أخبار محلية المسقفات في بلدية كفرنجة تطلق حملة للتعريف بالإعفاءات حتى نهاية العام

تعبيرية

أخبار محلية توضيح حكومي هام حول الملعب الجديد في مدينة "عمره"

"مالية النواب" تناقش مع الفريق الاقتصادي الحكومي موازنة 2026

شؤون برلمانية "مالية النواب" تناقش مع الفريق الاقتصادي الحكومي موازنة 2026



 
 





الأكثر مشاهدة