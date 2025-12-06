الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين

وأضاف عبر منصة "إكس" بأن القرعة ستُبث على الهواء مباشرة على محطات التلفزة المحلية. ويمكن للشباب من مواليد 2007 وذويهم متابعة التفاصيل والتعليمات التي ستُنشر عبر القنوات الرسمية.
ولفت إلى انه سيتم الإعلان عن المنصة الرسمية الخاصة ببرنامج خدمة العلم وآلية التحقق من شمولهم بالخدمة بعد انتهاء القرعة الإلكترونية مباشرة.
وشدد على أن خدمة العلم ستكون محطة تضيف قوة وثقة، وتمنح الشباب تجربة وطنية يفخرون بها.
-
أخبار متعلقة
-
"هيئة الاعتماد" يقر تسكين تخصصات جامعية
-
سلطة إقليم البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار حفاظا على سلامتهم
-
محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصًا وتأمين المبيت للعائلات المتضررة في القويرة
-
المسقفات في بلدية كفرنجة تطلق حملة للتعريف بالإعفاءات حتى نهاية العام
-
توضيح حكومي هام حول الملعب الجديد في مدينة "عمره"
-
سلامي: مباراة الكويت من الأفضل للمنتخب الأردني
-
علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت
-
ولي العهد عبر انستغرام: أداء جبار من النشامى الأبطال مبارك لنا التأهل