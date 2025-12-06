السبت 2025-12-06 02:20 م

رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة

السبت، 06-12-2025 11:29 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، إن مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة.

وأضاف خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر، أن الوسطاء يعملون معا لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

 
 


