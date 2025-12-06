قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا بالقدس

12:43 ص

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مخيم قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة.





وقالت مراسلة الجزيرة إن القوات المقتحمة أطلقت قنابل غاز باتجاه الفلسطينيين.

