السبت 2025-12-06 02:04 ص

قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا بالقدس

غزة
السبت، 06-12-2025 12:43 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مخيم قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقالت مراسلة الجزيرة إن القوات المقتحمة أطلقت قنابل غاز باتجاه الفلسطينيين.
 
 


