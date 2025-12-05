الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات قادت لتعرّض الشخص المتوفى للضرب من قبل شخص آخر قبل وفاته، وأُلقي القبض على المشتبه به واعترف بضرب المجني عليه على أنحاء متفرّقة من جسده في أثناء عمله لديه بمحلّه التجاري وما زالت التحقيقات جارية.
