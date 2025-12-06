مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع مذكرة تفاهم لبناء وتطبيق نظام حديث لإدارة مواقف السيارات قائم على التكنولوجيا بالشراكة مع شركة فيلادلفيا لمواقف السيارات ممثلةً بشركة ST Engineering

07:18 م

الوكيل الإخباري- وقع مجمع الملك الحسين للأعمال في مقر إدارته العامة، مذكرة تفاهم مع شركة فيلادلفيا لمواقف السيارات، ممثلةً بشركة ST Engineering، بهدف تطوير وتنفيذ وإدارة منظومة مواقف سيارات متكاملة ومزوَّدة بخدمات شحن السيارات الكهربائية، وذلك بالشراكة مع شركة كلين كاينتكس الأردن، لتمثّل أحد المكونات المحورية والركائز الأساسية ضمن المرحلة الجديدة من خطة التوسعة الاستراتيجية التي يشهدها المجمع.





وتتضمن الاتفاقية التي وقّعت ما بين مجمع الملك الحسين للأعمال، وشركة فيلادلفيا لمواقف السيارات، وشركة كاينتكس الأردن، إنشاء مبنى مواقف سيارات ذكي ومتعدّد المستويات بطاقة استيعابية تبلغ 3500 موقفٍ موزّعة على 4 مناطق تشغيلية، لتلبية احتياجات موظفي المجمع وزوّاره وضيوفه، ضمن بنية تشغيلية ذكية تعتمد على أحدث أنظمة الإدارة، بما في ذلك نظام التعرف على لوحات المركبات، والتذاكر الرقمية، وتقنية رمز الاستجابة السريعة لضمان الدخول والاصطفاف والمغادرة بسلاسة وسرعة.



وسيمتاز مبنى المواقف الذي ستنطلق الأعمال الإنشائية لتطويره في الربع الأول من عام 2026، بتجهيزه ببنيةٍ تحتية للطاقة الشمسية تتيح اعتمادًا أكبر على مصادر الطاقة النظيفة، وتفتح المجال أمام التوسع في استخدامها مستقبلاً بما يعزّز التحول نحو التشغيل البيئي المستدام والتطوير طويل الأمد، هذا إلى جانب تميّزه بما سيقدّم من مرافق وخدمات تشتمل على محطات شحن للسيارات الكهربائية، ومقهى مطل، بالإضافة إلى العديد من المحلات التجارية.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال المهندس عمّار عزّ الدين: "يمثّل المشروع خطوة عملية نحو الارتقاء بالبنية الخدمية للمجمع، مسهمًا في توسيع نطاق الخدمات المقدّمة، لا سيما تلك التي تعزّز كفاءة الحركة والتنقّل، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا في تقديم وجهة ذكية وفعّالة، تحسّن التجربة اليومية لروّاد المجمع، وتزيد من جاذبيته أمام الاستثمارات النوعية، بالتوازي مع دعم العمليات التشغيلية ضمنه من خلال الحلول الذكية وتلك المتماشية مع المعايير البيئية، ما سينعكس على مكانته المتنامية كمركز إقليمي يجمع بين الأعمال والابتكار والخدمات العصرية، علاوةً على الارتقاء بالكفاءة التشغيلية ورفع العوائد والقيمة الاقتصادية."



وأضاف المهندس عمّار عزّ الدين أن مشروع مبنى مواقف السيارات الذكي يأتي استجابةً للتوسّع والنمو الذي يشهده المجمع سواء من حيث زيادة أعداد الموظفين، فضلاً عن الزيادة في أعداد الزوار لما يحتضنه من مشاريع استثمارية جديدة ولما يقدّمه من نشاطات وفعاليات ترفيهية وثقافية ومرافق خدمية ومجتمعية، مشيرًا إلى أن المشروع ينطوي على أثر اقتصادي وتنموي مباشر وغير مباشر؛ ابتداءً من تحفيز العديد من القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء والتشغيل والتزويد والتقنيات الحديثة والتجزئة، وصولًا إلى تهيئة الطريق لإطلاق المزيد من المشاريع التكاملية خلال الفترة المقبلة، بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمزايا والحوافز التنافسية التي يقدمها المجمع.



ويُشار إلى أن مشروع مبنى مواقف السيارات الذكي يضاف إلى جهود ومبادرات المجمع للتوسع العمراني والتحوّل الرقمي، متضمنةً إتاحة نموذج التطوير العقاري ورقمنة الخدمات وتطويرها، بما يعكس قدرته على مواكبة النمو والتوسّع المستقبلي. هذا وكان مجمع الملك الحسين للأعمال قد أعلن خلال الفترة القصيرة الماضية عن عدة مشاريع استثمارية، كما أطلق مؤخّرًا منصة التنقّلات الذكية لتعزيز وتحسين تجربة التنقّل الداخلي.



