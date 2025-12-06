الملك يلتقي المستشار الألماني في العقبة لبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية وأبرز تطورات الإقليم

08:37 م

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لقاء في العقبة، اليوم السبت، ركز على سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأبرز التطورات في الإقليم.





وتناول اللقاء عمق العلاقات الأردنية الألمانية، إذ أكد جلالته الحرص على توسيع التعاون في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والدفاعية، ومواصلة التنسيق لدعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.



كما تطرق اللقاء إلى الوضع في غزة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وإيصال المساعدات الإنسانية.



ونبه جلالته إلى خطورة استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وتم التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما بحث اللقاء أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما، واحترام أمن دول المنطقة وسيادتها.



ومن جانبه، أعرب المستشار الألماني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف القطاعات، مشيدا بجهود المملكة في العمل نحو الاستقرار في الإقليم.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.



