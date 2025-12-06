زين تُعلن رابحة سيارة Jetour T2 Luxury 2025

وتم الإعلان عن الفائزة خلال فعالية خاصة أقامتها زين أمام مبنى الشركة، بمشاركة عدد من موظفيها، وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس احتفالاً برابحة الجائزة الكبرى التي انتظرها المشتركون طوال فترة الحملة.
وكانت زين قد أعلنت عن الفائزين بالسحوبات الشهرية النقدية الكبرى، حيث فاز بالجائزة النقدية الكبرى وقيمتها 20,000 دينار "أمجد يونس محمود أبو شرخ"، وفاز "موسى أحمد محمد مسلم" بجائزة الـ 15,000 دينار، فيما كانت جائزة الـ 10,000 دينار من نصيب "وفاء حسن علي علاونة".
وشهدت حملة “Zain Happy Box” تفاعلاً واسعاً من مشتركي زين ومستخدمي الأجهزة الذكية في المملكة خلال الأشهر الماضية، وقدّمت آلاف الجوائز اليومية الفورية التي شملت أجهزة سامسونج متنوعة A06 ، Buds 3/Core، Watch Fit 3، Z Flip 7 FE]، Z Fold 7، وليرات ذهب، وقسائم شرائية من متجر زين الإلكتروني (Zain eShop)، واشتراكات Talabat Pro عبر تطبيق طلبات، ووعدت الشركة مشتركيها بالمزيد من المفاجآت القادمة قريباً.
وأكدت زين بأن هذه الحملة تعكس التزامها بتقديم تجارب رقمية مبتكرة ومحتوى تفاعلي يعزز علاقتها بزبائنها، ويجسّد رؤيتها في توسيع الخدمات الرقمية وتقديم قيمة مضافة مستمرة لمستخدمي تطبيقها الإلكتروني.
يمكنكم الاطلاع على كافة العروض والخدمات من خلال زيارة موقع زين الإلكتروني www.jo.zain.com، أو متجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).
