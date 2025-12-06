قرارات لتنظيم البيع داخل سوق الخضار المركزي بإربد

وأوضحت بلدية إربد، أن القرار جاء بناء على طلب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، مبينة أنه يمنع البيع نهائياً يوم الجمعة، ويمنع دخول السيارات الخاصة وسيارات التحميل، ويستثنى من ذلك تحميل الموز لغاية الواحدة ظهرًا من يوم الجمعة.
وقررت اللجنة الإدارية للسوق منع دخول روّاد السوق خارج فترة البيع الممتدة ما بين الساعة 4 صباحًا و5 مساءً اعتبارا من سماء يوم غد الأحد.
وأوضحت اللجنة، أنه يسمح لأصحاب المحال والموظفين العاملين فيها بالدخول إلى السوق خارج فترة البيع بموجب البطاقات التعريفية الممنوحة لهم فقط، ويقتصر تحميل البضائع من أمام المحلات التجارية خلال أوقات الذروة الممتدة ما بين 4 - 12 ظهرا على العربات فقط، ويجري نقل البضائع من خلالها إلى سيارات التحميل المصطفة في الساحات المخصصة لذلك، ووفق تعليمات إدارة السوق.
ويمنع تواجد العربات داخل ساحات السوق ما بين الساعة 5 مساءً و4 فجرًا، وتحت طائلة الحجز، كما يمنع دخول أو بقاء سيارات التحميل الفارغة داخل ساحات السوق اعتبارا من الساعة 5 مساءً ولغاية 4 فجرًا، ويمنع ايضا، دخول السيارات الخاصة ما بين الساعة 5 مساءً ولغاية الساعة 12ظهرًا من اليوم التالي.
