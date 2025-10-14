اتفاقية لدعم وتمكين الشباب الأيتام في العقبة

الوكيل الإخباري- وقعت شركة تطوير العقبة وجمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، اليوم الثلاثاء، اتفاقية دعم وتمكين الشباب الأيتام في محافظة العقبة من خلال برنامج "منح تدريب وتأهيل الشباب الأيتام" والذي يسعى إلى توفير فرص تدريب مهني متخصصة تتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلي وتسهم في تعزيز فرص التشغيل والاعتماد على الذات لدى هذه الفئة.

وبموجب الاتفاقية تقدم شركة تطوير العقبة دعما ماليا لتغطية 28 شابا وشابة من أبناء العقبة من فئة الأيتام، ويتم توجيهه الدعم للبرامج التدريبية والتعليمية التي تنفذها الجمعية في العقبة ضمن رؤيتها في مجال المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع وتعزيز التنمية البشرية المتكاملة.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة حسين الصفدي إن تطوير العقبة تؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تقاس بالمشاريع فقط، بل بقدرتنا على تمكين الإنسان وصناعة الفرص له، حيث جاءت الاتفاقية لتترجم التزام الشركة العملي تجاه فئة غالية من شباب الوطن، ممن يستحقون أن يجدوا في العقبة بيئة تحتضنهم وتمنحهم أدوات المستقبل.



وأكد أن شركة تطوير العقبة ستواصل دعم البرامج التي تتيح للأيتام والشباب التدريب المهني والتعليم التطبيقي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في القطاعات المهنية داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.



بدورها، أعربت مديرة الجمعية نور الحمود عن تقديرها لشركة تطوير العقبة على مبادرتها بدعم صندوق الأمان بالعقبة، مؤكدة اعتزاز الصندوق بهذه الشراكة التي تمثل نموذجا للتمكين لفئة الأيتام من خلال التعليم والتدريب المهني.