اتفاق أردني - سوري على تسهيل التجارة وحركة الركاب وانسياب البضائع

وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الأردن وسوريا في قطاع النقل البري، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والمسافرين، وإزالة أية معوقات تواجه هذا القطاع.
وفي مستهل الاجتماع، أكد أبو دية أن العلاقات الأردنية السورية متجذرة وراسخة، مشددًا على أهمية البناء عليها من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المستمر في قطاع النقل، الذي يُعد ركنًا أساسيًا في دعم حركة التجارة وتسهيل انسياب البضائع وتنقل المسافرين بين البلدين.
وأشار إلى انفتاح الأردن على التعاون مع الجانب السوري لما فيه مصلحة الطرفين، معتبرًا أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي وإزالة أي عقبات تعترض حركة النقل البري.
من جانبه، عبّر معاون وزير النقل السوري محمد رحال عن شكره وتقديره للأردن على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية التعاون الأردني السوري في قطاع النقل، الذي يُعد شريانًا حيويًا يغذي مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن دوره في تسهيل حركة التجارة والمسافرين.
وأشار رحال إلى رغبة الجانب السوري في الاستفادة من خبرات الأردن وتجربته في تطوير مشاريع النقل العام الحديثة، معربًا عن تقدير سوريا لاستعداد الأردن لتقديم كافة أوجه التعاون في هذا المجال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع أبو دية ورحال محضر الاجتماع، الذي تضمن عددًا من البنود المتفق عليها لتسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين.
وشملت التفاهمات قضايا تتعلق بتنظيم نقل المسافرين والبضائع، ونقل الترانزيت، وتسهيل إجراءات مرور الشاحنات والحافلات وسيارات السفريات بين البلدين، إضافة إلى الاتفاق على توحيد الإجراءات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن انسيابية حركة النقل ويخدم المصالح الاقتصادية للطرفين.
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