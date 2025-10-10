عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

اضافة اعلان