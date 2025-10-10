عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط والساهرة وباب العامود، من خلال نصب الحواجز الحديدية، كما انتشر الجنود عند سوق الجمعة، وشددت الخناق عليهم، حيث أوقفت الشبان ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
