بلدية الرصيفة تبدأ حملة صيانة استعدادا لفصل الشتاء

وأوضح الناطق الإعلامي للبلدية محمد بن ختلان، اليوم الجمعة، أن كوادر قسم الصيانة تواصل العمل على مدار الساعة للكشف على خطوط تصريف المياه وصيانتها وتنظيفها مما علق بها خلال الفترة الماضية، إضافة لتنفيذ أعمال تنظيف لمجرى السيل على طول حوالي 7 كيلومترات ضمن حدود اللواء وتجريفه من الطمم لزيادة عمقه لاستقبال أكبر كمية من مياه الأمطار والسيول وتجنب فيضان المياه على جوانبه خاصة في المواقع المحاذية للمناطق السكنية.
ودعا بن ختلان المواطنين إلى التعاون مع البلدية وعدم رمي الطمم على جوانب الطرق وفي مصارف المياه الأمر الذي يؤدي لإغلاقها والتسبب بتجمع المياه وإغلاق الشوارع، مشيرا إلى أن البلدية ستفتح غرفة طوارئ لمتابعة أي شكوى مع بدء موسم الأمطار.
