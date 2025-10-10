السفير القاضي يقدم أوراق اعتماده لملك هولندا

ونقل السفير القاضي تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الملك فيليم ألكسندر، وتمنياته للشعب الهولندي الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.
بدوره، طلب الملك فيليم ألكسندر نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الهولندية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
