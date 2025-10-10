الجمعة 2025-10-10 05:03 م
 

السفير القاضي يقدم أوراق اعتماده لملك هولندا

جانب من المراسم
 
الجمعة، 10-10-2025 03:02 م
الوكيل الإخباري- قدّم السفير خالد نايف القاضي، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده إلى جلالة الملك فيليم ألكسندر، ملك مملكة هولندا الصديقة، سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة معتمدًا ومقيمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة هولندا، خلال مراسم جرت في القصر الملكي في لاهاي.اضافة اعلان


ونقل السفير القاضي تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الملك فيليم ألكسندر، وتمنياته للشعب الهولندي الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.

 بدوره، طلب الملك فيليم ألكسندر نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الهولندية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
 
 
