وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البرتغالي

الوكيل الإخباري-  أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، وبحث معه عددًا من القضايا الثنائية في سياق الجهود المشتركة لتعزيز التعاون وتعميق علاقات الصداقة بين البلدين.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في غزة بعد التوصل لاتفاق تبادل ووقف إطلاق النار، حيث أكّدا ضرورة تنفيذ الاتفاق وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وفوري إلى القطاع، وإطلاق مسار سياسي فاعل لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.


وأكّد الوزيران، أهمية الدور الحاسم الذي قام به الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل للاتفاق. وثمّنا الجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا.


كما أكّد الصفدي ورانجيل الحرص المشترك على زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

 
 
