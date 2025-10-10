وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البرتغالي

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في غزة بعد التوصل لاتفاق تبادل ووقف إطلاق النار، حيث أكّدا ضرورة تنفيذ الاتفاق وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وفوري إلى القطاع، وإطلاق مسار سياسي فاعل لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وأكّد الوزيران، أهمية الدور الحاسم الذي قام به الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل للاتفاق. وثمّنا الجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا.
كما أكّد الصفدي ورانجيل الحرص المشترك على زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
